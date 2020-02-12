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Ірина Федишин замилувала мережу яскравими світлинами з чоловіком

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Ірина Федишин з чоловіком / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська виконавиця Ірина Федишин ділиться з шанувальниками не тільки концертними фотографіями, а й сімейними знімками. Співачка активно публікує у мережі інстаграм фото з відпочинку.

Артистка разом із сім'єю – з батьками, дітьми і чоловіком, відправилася в сонячні Дубаї. Там вони відсвяткували день народження її тата та весело проводять час. Ірина поширила у мережі фото з відпустки.

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Співачка похизувалася розкішними кадрами на вулицях фешенебельного курорту. Поряд із нею на світлинах позує її коханий та продюсер Віталій Човник.

Зіркове подружжя зображене на фоні зелені та місцевих пам'яток архітектури.

Ірина одягнена в яскраво-червону сукню, яка гарно поєдналася із капелюшком. Шию прикрашає довге намисто, а на очах – сонцезахисні окуляри. Вбрання Віталія гармонійно доповнює образ його коханої.

Щастя бути разом!
– підписала публікацію артистка.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи
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