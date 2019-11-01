Ірина Федишин зізналась, чому не святкує Геловін

Відома українська співачка Ірина Федишин відверто заявила, що не має наміру святкувати містичне свято Геловін. У мережі вона пояснила, що моторошні костюми "породжують відчуття страху і втрату спокою".

В ніч на 1 листопада у США відзначили Геловін. Чимало знаменитостей переодягнулись у стилізовані костюми, які інколи були надто відвертими та моторошними. Та поки американські зірки заполонили мережу ефектними знімками з вечірок, Ірина Федишин пояснила, чому не любить це свято.

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Я не святкую Геловін! Сьогодні "не святе свято". Багато людей переодягаються у костюми нечисті і граються зі злими силами. Безумовно, саме переодягання не має у собі якогось негативу, але, дивлячись, з якою ціллю це робиться. Такі костюми лякають не тільки дітей, але й дорослих, породжуючи відчуття страху і втрати спокою,

– пояснила Ірина Федишин.

Окрім цього, співачка наголосила, що саме в цей день "здійснюється багато злих намірів зі сторони чаклунів і ворожбитів". Тому Геловін може бути прикриттям для участі в якомусь негативному обряді.

"Як думаєте, чи не стаємо ми під прикриттям культурного святкування на сторону чогось потаємного та негативного?" – написала Ірина Федишин.