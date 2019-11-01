Ірина Федишин зізналась, чому не святкує Геловін

36 Читать новость на русском
Ірина Федишин пояснила, чому не святкує Геловін
Ірина Федишин пояснила, чому не святкує Геловін / Instagram / @irynafedyshyn

Відома українська співачка Ірина Федишин відверто заявила, що не має наміру святкувати містичне свято Геловін. У мережі вона пояснила, що моторошні костюми "породжують відчуття страху і втрату спокою".

В ніч на 1 листопада у США відзначили Геловін. Чимало знаменитостей переодягнулись у стилізовані костюми, які інколи були надто відвертими та моторошними. Та поки американські зірки заполонили мережу ефектними знімками з вечірок, Ірина Федишин пояснила, чому не любить це свято. 

Читайте також: Як святкують Геловін в різних країнах світу: незвичні факти та фото

Я не святкую Геловін! Сьогодні "не святе свято". Багато людей переодягаються у костюми нечисті і граються зі злими силами. Безумовно, саме переодягання не має у собі якогось негативу, але, дивлячись, з якою ціллю це робиться. Такі костюми лякають не тільки дітей, але й дорослих, породжуючи відчуття страху і втрати спокою,
– пояснила Ірина Федишин. 

Окрім цього, співачка наголосила, що саме в цей день "здійснюється багато злих намірів зі сторони чаклунів і ворожбитів". Тому Геловін може бути прикриттям для участі в якомусь негативному обряді. 

"Як думаєте, чи не стаємо ми під прикриттям культурного святкування на сторону чогось потаємного та негативного?" – написала Ірина Федишин. 

 

 

blog_ava
Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
сьогодні
188157
Теги: Новини України LifeStyle Геловін
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 74
Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
сьогодні 11:10 Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
Юлія Девда 881
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
сьогодні 09:53 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
34
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
31 жовтня 22:06 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 6228
10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка
31 жовтня 20:05 10 атмосферних мультфільмів, які варто подивитися на Геловін: яскрава підбірка
Марта Вересюк 4601
Новини
Більше новин
Залиште відгук