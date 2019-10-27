Ірина Федишин зізналась, хто їй фінансово допомагав на початку кар'єри

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Ірина Федишин розповіла про старт своєї творчості
Ірина Федишин розповіла про старт своєї творчості / Instagram / @irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин, яка наразі збирає тисячі прихильників на своїх концертів, колись про таку популярність могла тільки мріяти. Артистка розповіла, що на старті своєї кар'єри ледь покривала витрати на організацію виступів. Допомагали їй фінансово родичі.

Про це вона відверто розповіла у програмі "Світське життя". Ірина Федишин не приховує, що колись позичала гроші у троюрідного свого брата Романа, який є власником гуртового ринку. Однак, за словами співачки, це була співпраця, бо на виступах вона рекламувала бізнес родича. 

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"Ми приходили до Романа і просили, але це були такі партнерські стосунки. Тобто це не було там купа тисяч гривень: "Іро, тобі там на те, на те, на се". Ми, наприклад, робимо концерт з Віталієм і шукаємо спонсорів. Прийшли до тих, прийшли до тих, назбирали певну суму коштів і відповідно така партнерська співпраця. Реклама під час концерту", – зізналась Ірина Федишин. 

Окрім цього, зірка вирішила спростувати популярні чутки, що батьки допомогли їй стати співачкою. Ірина Федишин переконує: вони звичайні українці, які не мали чималого доходу. Мати співачки працювала у будинку культури, а батько – інженер за освітою, однак виступав у гурті на весіллях. 

"У мене батьки прості люди, я зі звичайної сім'ї. Говорять: "Та що Ірі Федишин все там купили". Насправді це не так. Ірина Федишин сама себе творила, багато працювала", – додала вона. 

Хто така Ірина Федишин?
Це відома українська співачка, яка народилась і зростала у Львові. Ірина Федишин змалку брала участь у творчих конкурсах та намагалась підкорити вітчизняний шоу-бізнес. У 2005 році вона брала участь у національному відборі Євробачення, однак успіху їй це не принесло. Чималу популярність артистка отримала, прийшовши на "Голос країни". Ірина Федишин покинула проєкт на половині шляху, проте збільшила кількість своїх прихильників.

Наразі вокалістка записала 4 студійні альбоми. Ірина Федишин є автором слів та музики багатьох своїх пісень. найпопулярніші з них – "Просто танцюй", "Україна колядує", "Гітара", "Твій ангел", "Лише у нас на Україні". 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України
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