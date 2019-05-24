Ірина Горова привітала Потапа і Настю з одруженням і прийшла на весілля з новим бойфрендом

Напередодні, 23 травня, український шоу-бізнес святкував весілля року – одруження Потапа і Насті Каменських. Чимало зірок було запрошено на зіркову вечірку, куди потрапила також колишня дружина і колега Олексія Потапенка – Ірина Горова.

Вчора вранці, 23 травня, продюсер і репер Потап офіційно підтвердив чутки, які по-особливому активно підривали мережу кілька останніх місяців, – вони з Настею Каменських одружуються. Святкування пройшло у ресторані за Києвом, а на вечірці було чимало зіркових гостей. До списку запрошених потрапила також колишня дружина і партнерка Потапа Ірина Горова.

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Вона неодноразово розповідала в інтерв'ю, що після розлучення вони змогли залишитися друзями і досі є близькими людьми один для одного. Продюсерка працює у їхній з Потапом компанії Mozgi Entertainment і вони разом ведуть кілька проектів, тому бізнесвумен не могла пропустити свято свого колеги по роботі.



Ірина Горова привітала Потапа і Настю з весіллям / Cкріншот

Ірина Горова публікувала чимало stories з нареченими на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що на святкуванні вона з'явилася не сама, а зі своїм новим бойфрендом Євгенієм Артюховим. Вона поділилася коротким відео, на якому вони цілуються на фоні весільної атрибутики.



Ірина Горова з бойфрендом на весіллі Потапа і Насті / Скріншот