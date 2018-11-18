Ірина Шейк, Барабара Палвін і Кендіс Сванепул: "ангели" знялися у сексапільній фотосесії

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Ірина Шейк для V Magazine
Ірина Шейк для V Magazine / www.instagram.com/vmagazine

"Ангели" Victoria's Secret – Ірина Шейк, Кендіс Сванепул, Грейс Елізабет, Барбара Палвін та інші моделі – знялися у відвертій фотосесії для журналу V Magazine.

Нові фото опубліковано на офіційному акаунті видання в Instagram.

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30-річна південноамериканська модель Кендіс Сванепул лише 5 місяців тому народила дитину і днями вкотре підкорювала подіум грандіозного шоу Victoria's Secret у Нью-Йорку.

У новій фотосесії зірка з'явилася у пікантному образі. На моделі – леопардова спідня білизна, ботфорти з таким же принтом, біла сорочка і чорне пальто. Золотий ланцюг з хрестом робить акцент на стрункій талії Кендіс. 


Кендіс Сванепул для V Magazine

Модель Барбара Палвін також приміряла легку сукню з леопардовим принтом, яка повністю оголила ноги дівчини. Оригінальним акцентом став макіяж очей "ангела" у рожевих відтінках і "металеві" ботильйони.


Барабара Палвін для V Magazine

Російська супермодель Ірина Шейк також стала зіркою нової фотосесії. Зауважимо, що у 32 роки може похизуватися ідеальною фігурою, яку вона продемонструвала у крихітному чорному бікіні.


Ірина Шейк для V Magazine

У фотосесії для глянцю знялися й інші популярні моделі – Грейс Елізабет, Наташа Полі і Вінні Харлоу.


Грейс Елізабет для V Magazine


Наташа Полі для V Magazine


Вінні Харлоу для V Magazine

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Ірина Шейк
Джерело: 24 канал
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