Ірина Шейк ділиться сексуальними фото з відпочинку після розставання з Бредлі Купером

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Відома російська модель Ірина Шейк остаточно розірвала відносини зі своїм бойфрендом і батьком доньки Леї, а після розставання відправилася у подорож, аби вдихнути ковток свіжого повітря. 33-річна знаменитість хизується пружними сідницями на фоні дивовижних краєвидів Ісландії.

Після несподіваного підтвердження інформації про розрив однієї з найміцніших пар шоу-бізнесу Ірина Шейк відправилася у фантастичні місця для відпочинку. Знаменита модель поділилася яскравими та звабливими світлинами на своїй сторінці в Instagram.

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На одному зі знімків Ірина Шейк позує у суцільному темному купальнику, стоячи на масивному камені на фоні зелених схилів та невеликого водоспаду. Пружні і водночас пишні сідниці моделі видно здалеку, оскільки вона позувала спиною до камери.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

На другому фото російська знаменитість позувала сидячи на камінні поруч з водоймою та невеликими льодовими горами. На ній був сірий светр, який вона спустила, оголивши плече, а також в'язані шкарпетки в тон.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Прихильники стверджують, що Ірина Шейк не дарма обрала Ісландію для своєї подорожі, адже пейзажі цієї країни зачаровують красотою і там модель зможе вдихнути ковток свіжого повітря після скандального розставання. Варто відзначити, що у мандрівку 33-річна Ірина відправилася не сама, а в компанії двох чоловіків, один з яких опублікував спільне фото на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ali Kavoussi (@alikavoussi)

 

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Теги: LifeStyle Бредлі Купер Ірина Шейк Мода Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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