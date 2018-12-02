Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Кім Кардашян та інші зірки відвідали масштабне шоу Versace: фото

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Показ Versace
Показ Versace / Getty Images

Показ нової колекції італійського бренду Versace відбувся 2 грудня у Нью-Йорку. Донателла Версаче недарма обрала цю дату для шоу, стиль якого теж був особливим. Відомі моделі відкривали презентацію нової колекції, а серед відвідувачів було чимало зірок світового рівня.

Засновник бренду, дизайнер і модельєр Джанні Версаче 2 грудня міг би святкувати 72 роки. В цей важливий день його сестра Донателла влаштувала масштабний показ нової колекції у Нью-Йорку.

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Перед початком шоу було оголошено, що тепер бренд входить до новоствореного холдингу Capri Holdings Limited, до якого також входять Michael Kors і Jimmy Choo.

Для створення нової колекції Донателла Версаче звернулась до архівів, над якими працював її брат. Невід’ємною частиною одягу стали жовтий неон, поєднання принтів, леопард і зебра, значна кількість чорного кольору, латекс та золоті шпильки. Фундаментом стала колекція весна-літо 1994 року.

В одязі Versace на подіумі сяяли 17-річна Кайя Гербер, Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Емілі Ратажковскі, Кендіс Сванепул та багато інших. Відвідали показ Кім Кардашян з чоловіком, Мері Джей Блайдж, Вінні Гарлоу, Діане Крюгер та інші зірки.

Показ нової колекції Versace
Донателла Версаче на показі нової колекції Versace / Getty Images

Показ нової колекції Versace
Показ нової колекції Versace / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян Кайя Гербер Ірина Шейк Емілі Ратажковскі Стиль і мода Джіджі Хадід
Джерело: 24 канал
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