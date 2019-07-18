Ірина Шейк і Бредлі Купер домовилися про опіку над дочкою

Модель Ірина Шейк та актор Бредлі Купер приголомшили всіх шанувальників новиною про розставання. Днями стала відома доля їхньої спільної дочки – 2-річної Леї. З ким залишиться дівчинка після розриву стосунків між зірковими батьками?

Ірина та Бредлі, на відміну від інших відомих голлівудських пар, що розлучалися та вели справжню боротьбу за опіку над дітьми, зробили це мирно та швидко. Про це повідомляє видання TMZ.

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Так, Шейк і Купер поділять опіку над їхньою дочкою (юридичну та фізичну) 50/50. Крім того, екс-закохані домовилися жити в одному місті, Нью-Йорку.

Графік проведення часу з дочкою буде залежати від робочого графіку моделі й актора. Цікаво те, що зіркові батьки розмірковують стосовно опіки однаково, тому вони вирішили не укладати формальної угоди на папері.



Ірина Шейк, Бредлі Купер і їхня дочка Лея / Getty Images

Що відомо про розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера?ІІрина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.



Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою.