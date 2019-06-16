Ірина Шейк і сестри Хадід виблискували на розкішному показі від Versace: неймовірні фото

Фантастичний показ нової колекції від Versace відбувся у Мілані напередодні, 15 червня. На блискучому подіумі сяяли Ірина Шейк, Белла та Джіджі Хадід та інші моделі.

Ірина Шейк і сестри Хадід одними з перших виходили на подіум у нових творіннях з колекції Men's Spring 2020 від Versace. Для представлення вбрань цю неймовірну трійку обрала модельєрка і головна дизайнерка модного дому Донателла Версаче, адже самі вони є її улюбленими моделями.

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Так, довгоочікуване шоу розпочалося з виходу Ірини Шейк у доволі відвертому образі. На ній був чорний бюстгальтер та сукня з глибоким V-подібним декольте. Варто відзначити, що плаття було міні довжини, тому для російської моделі вихід на подіум був хорошою можливістю ще раз продемонструвати свої стрункі ноги і пружні м'язи.



Ірина Шейк / Getty Images



Показ від Versace / Getty Images



Після неї перед поціновувачами високої моди вийшли сестри Белла і Джіджі Хадід. На 22-річній Беллі також було доволі відверте вбрання чорного кольору, а на її 24-річній сестрі – шкіряний тренч, з-під якого виглядав комір блакитної сорочки та темна краватка.



Белла Хадід / Getty Images