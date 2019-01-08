Ірина Шейк кардинально змінила імідж: фото з червоної доріжки "Золотого глобусу 2019"

Російська супермодель Ірина Шейк разом з чоловіком Бредлі Купером завітала на 76 церемонію нагородження премій "Золотого глобусу 2019", яка відбулася 7 січня у США.

Блискучий вихід на червону доріжку супермоделі і її чоловіка справді запам'ятався багатьом. Закохані не боялися проявляти почуття одне до одного, тому постійно обіймалися та позували перед об'єктивами фотографів.

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Ірина Шейк для "Золотого глобусу 2019" одягнула розкішну золоту сукню від Versace, яку вона поєднала з босоніжками в тон на високих підборах.

Неочікуваним для шанувальників стали зміни в іміджі моделі. Шейк змінила стрижку на короткий боб-каре. 44-річний Бредлі Купер також ретельно готувався для виходу і виглядав бездоганно у білому костюмі від Gucci і чорній краватці-метелик.



Ірина Шейк і Бредлі Купер / Getty Images



Ірина Шейк і Бредлі Купер / Getty Images