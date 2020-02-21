Ірина Шейк обрала жовтий колір для виходу на Тижні моди в Мілані: яскравий образ

Світова столиця моди зібрала зірок на показах найпрестижніших брендів. Серед тих, хто незмінно представляє преміальні марки, модель Ірина Шейк. Зірка вже встигла приголомшити світський бомонд бездоганним стилем. Проте на черзі ще один трендовий монохромний look.

Знаменита модель вправно поєднує дефіле у феєричних показах з роллю почесної гості на презентації нових колекцій. Так, Ірина Шейк стала обличчям італійського бренду Furla, знявшись у стильному кампейні нових сумок та клатчів. Презентація, яка відбулася в рамках міланського Тижня моди, не пройшла без участі знаменитості.

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Для чергової публічної появи перед десятками папараці Ірина Шейк одягла стильний монохромний аутфіт. Аби не залишитися поза увагою фотографів, зірка зробила ставку на яскравість – лимонно-фісташковий колір. Вона позувала у володазці та лосинах. Пальто та високі шкіряні ботфорти доповнили look, який повністю складався з одягу італійської марки Max Mara. Головним елементом її образу стала невелика сумочка від Furla чорного кольору, яка контрастувала з яскравим жовтим.

Ірина Шейк вирішила, що акцентів у її виході більше ніж достатньо. Саме тому на її обличчі легкий буденний макіяж, а волосся зібране у тугий пучок. Серед прикрас моделі – лаконічний браслет та перстень.



Ірина Шейк на презентації колекції Furla / Instagram / @irinashayk



Ірина Шейк на презентації колекції Furla / Instagram / @brittshayknews

Варто наголосити, що Ірина Шейк того ж дня представила середньовічну колекцію Moschino. Модель виглядала бездоганно у високій перуці, щільному корсеті та коротких пишних сукнях, які поєднали у собі сучасні тренди з історичним стилем.