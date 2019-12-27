Ірина Шейк оголилася для нової зйомки: еротичне фото

Знаменита 33-річна модель, яка підкорила міланські та паризькі подіуми, продемонструвала своє звабливе тіло. Вона поділилася в мережі кадром, на якому постала в самих лише стрінгах на морському узбережжі.

Всесвітньо відома модель останнім часом приголомшує прихильників небаченою відвертістю. Її сторінка в інстаграмі поступово доповнюється гарячими світлинами в еротичних образах.

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Вона опублікувала знімок, на якому позує оголеною.На стрункому тілі Ірини Шейк лише білі стрінги. Вона прикриває пишні груди руками та звабливо дивиться просто в камеру. Хоч на ній майже не було одягу, проте знаменитість не забула про прикраси, доповнивши пляжний look золотим браслетом та ланцюжком, який грайливо спадав аж до сідниць моделі.

Менше ніж за добу допис набрав понад 700 тисяч вподобань на захопливих відгуків від прихильників.

Не вперше Ірина Шейк оголяється перед камерами. Вона полюбляє провокувати своїх підписників пікантними кадрами.