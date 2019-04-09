Ірина Шейк похизувалася фігурою у крихітному бікіні від Burberry

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-річна Ірина Шейк у бойовій готовності чекає літа. Модель продемонструвала ідеальні форми у екстремальному купальнику від Burberry. Зірка полюбляє цей бренд.

Нещодавно Ірина Шейк знялася для обкладинки бразильського випуску квітневого Vogue. Для фотосесії модель обрала вбрання від британського бренду Burberry, дизайнером якого є Рікардо Тишші. А напередодні зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантний знімок у купальнику від того ж самого бренду.

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Коли ти отримуєш новий купальник від Burberry і Рікардо Тишші, який ще не вийшов,
– прокоментувала фото Ірина Шейк.

Варто відзначити, що на фото модель впевнено позувала перед фотографом, звабливо дивлячись прямо в камеру. Знаменитість сексуально виставила одну ніжку вперед, а руками сперлася на дерев'яні стовпці. Однак навіть для пляжного образу 33-річна Ірина Шейк не забула про трендові аксесуари, тому у її вухах виднілися сережки-кільця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

А днями вона поділилася знімком з дизайнером, одягу від якого вона віддає перевагу останнім часом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ірина Шейк Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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