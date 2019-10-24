Ірина Шейк показала себе оголеною на честь дня народження фотографа: еротичні фото 18+

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Mario Sorrenti / menstyle.it

Російська супермодель Ірина Шейк шокувала шанувальників оголеними знімками, які вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Ірина Шейк вирішила показати провокаційні кадри на честь дня народження автора знімків, фотографа Маріо Сорренті. 

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У чорно-білій фотосесії росіянка повністю роздягнулася, продемонструвавши свою фігуру. Інтимні місця де-не-де прикриває лише темна тканина.

"З днем народження", – лаконічно додала модель у підписі на фото.

В еротичній зйомці знаменитість взяла участь ще до народження своєї дочки Леї, у вересні 2016 року. Додамо, що тривалий час Ірина була у стосунках з голлівудським актором Бредлі Купером. Пара вирішила розійтись ще наприкінці 2018 року, але чоловік попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". 

В одному з останніх інтерв'ю Шейк зізналася, що після складного розставання з Купером намагається цінувати те, що у неї є зараз.

Мені 34 і мені дуже пощастило, що я до сих пір працюю. Думаю, що жінки – як хороше вино, з роками стають тільки кращими, мудрішими, і починають приймати більш правильні рішення. Жінка просто повинна відчувати, що не старіє всередині. Вся справа – в особистості. Все полягає у тому, як ти сприймаєш життя і яку енергію розповсюджуєш,
– заявила вона.


Ірина Шейк / Mario Sorrenti / Instagram-Stories / @irinashayk


Ірина Шейк / Mario Sorrenti / Instagram-Stories / @irinashayk

Більше фото Ірини Шейк в об'єктиві Маріо Сорренті: дивіться тут

Ірина Шейк /  Mario Sorrenti / menstyle.it

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Еротика
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