Ірина Шейк показала стильний аутфіт на Тижні моди в Мілані: фото

Жоден грандіозний модний захід не проходить без уваги знаменитої моделі. Ірина Шейк дефілює подіумом та пильно спостерігає за новими колекціями культових дизайнерів. Після блискучої появи на лондонському Тижні моди вона готова вражати стильними виходами в Мілані.

Ірина Шейк приголомшує громадськість бездоганним знанням трендів одразу в аеропорту. Для перельоту з Лондона вона обрала ефектний та комфортний look, який чудово підходить для тривалих поїздок.

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Модель постала у вбранні нюдового кольору. На ній смугастий комплект, який складається з піджака-оверсайз та спідниці вище коліна. Свій образ вона доповнила обтислим топом та щільними бежевими колготками, які поєднала з довгим класичним пальтом у тон до стильного аутфіту.

Високі чоботи на підборах та масивний клатч від преміальної британської марки Burberry влучно довершили трендовий вихід зірки. Зухвалості додали оригінальні сонцезахисні окуляри коричневого кольору. Бездоганний look вона підкреслила лаконічними прикрасами, що допомогли знаменитості продемонструвати витонченість тіла навіть в досить об'ємному одязі.

Попереду в Ірини Шейк ще не одна поява на грандіозних світських заходах. Крім того, за її вишуканий стиль на подіумі будуть відповідати імениті модельєри.



Ірина Шейк на Тижні моди в Мілані / Getty Images