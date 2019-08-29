Ірина Шейк показала свою маму на спільному відпочинку в Італії: фото

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Ольга Шайхлісламова й Ірина Шейк
Ольга Шайхлісламова й Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Супермодель Ірина Шейк, яка напередоні розійшлася з батьком своєї дитини Бредлі Купером, зробила сюрприз шанувальникам у соціальних мережах, показавши спільні фото зі своєю мамою Ольгою Шайхлісламовою на спільному відпочинку в Італії.

Ірина Шейк організувала собі і мамі італійські канікули. Як повідомляє видання Daily Mail, зірка вже повернулася у Нью-Йорку. Папараці сфотографували російську модель в аеропорту у зручному білому костюмі та чорних сонцезахисних окулярах.

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ірина шейк
Ірина Шейк / BackGrid / Daily Mail

Напередодні Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото своєї мами під час відпочинку. Жінки насолоджувалися сонячною погодою, смачною їжею і красивими краєвидами.

Ірина та Ольга показали, як прогулялися на березі, в парку, зіграли в настільні ігри та разом ходили у ресторани .

Ольга Шайхлісламова й Ірина Шейк
Ольга Шайхлісламова й Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk


Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk


Мама Ірини Шейк Ольга Шайхлісламова / Instagram / @irinashayk


Мама Ірини Шейк Ольга Шайхлісламова / Instagram / @irinashayk

Ірина також показала стильні знімки своєї мами в суцільному чорному купальнику і парео з хижим принтом. Додамо, що в цьому образі Шейк раніше потрапила в об'єктиви фотографів на іспанському курорті. 


Мама Ірини Шейк Ольга Шайхлісламова / Instagram / @irinashayk


Мама Ірини Шейк Ольга Шайхлісламова / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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