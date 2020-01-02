24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Ірина Шейк показала, як проводить новорічні свята: звабливі фото

132 Читать новость на русском
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-річна Ірина Шейк не лише підкорює подіуми міланських та паризьких Тижнів моди, але й регулярно нагадує прихильникам своєї сторінки в соціальних мережах, що вона володарка ідеального тіла. В інстаграмі зірки з'явилися нові світлини з відпочинку. На них модель позує в купальнику.

Сексапільна брюнетка безперервно бере участь у зйомках для найпрестижніших міжнародних глянців та модних брендів зі світовим ім'ям. Над фото, які модель публікує на сторінках соціальних мереж, чаклує ціла команда іменитих професійних фотографів, провідних дизайнерів, візажистів та перукарів. Проте прихильникам знаменитості більше до вподоби невимушені фото з приватного життя Ірини Шейк. 

Читайте також: Ірина Шейк оголилася для нової зйомки: еротичне фото

Новий 2020 рік модель зустріла в колі друзів у розкішному п'ятизірковому готелі в Коста-Ріці. На узбережжі Тихого океану вона приміряла чимало пляжних образів, продемонструвавши кілька з них на особистій сторінці в інстраграмі. 

Так, на фото Ірина Шейк постала у яскравому рожевому бікіні. Аби сховатися від палючого сонця, зірка одягля світлу панамку. На фото у центрі уваги опинилися звабливі груди моделі, а її декольте прикрасив ланцюжок. 

Знаменитість позує без макіяжу. Такі світлини не рідкість для іменитої моделі, яка не втрачає нагоди похизуватися своєю природною вродою. 

Ще одним кадром Ірина Шейк викликала шквал коментарів. Дівчина постала у смугастому бікіні та масивних окулярах на човні. Фоном для світлини стали звивисті дерева над лісовою водоймою, у якій, судячи з інста-сторіс моделі, водяться крокодили. 

Для новорічної ночі Ірина Шейк обрала яскраву сукню мандаринового кольору, яка вдало підкреслила всі принади її звабливого тіла. 

 

Як приготувати популярний салат "Мімоза": простий рецепт
сьогодні
14282
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Ірина Шейк Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:44 Перемоги, здобутки та скандали в українському кіно: підсумки 2019 року
Єлизавета Герасимюк 315
сьогодні 10:21 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 6920
1 січня 17:00 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 4331
1 січня 16:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
Марта Вересюк 3544
1 січня 14:45 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 6589
Новини
Більше новин
Залиште відгук