Ірина Шейк показала, як проводить новорічні свята: звабливі фото

33-річна Ірина Шейк не лише підкорює подіуми міланських та паризьких Тижнів моди, але й регулярно нагадує прихильникам своєї сторінки в соціальних мережах, що вона володарка ідеального тіла. В інстаграмі зірки з'явилися нові світлини з відпочинку. На них модель позує в купальнику.

Сексапільна брюнетка безперервно бере участь у зйомках для найпрестижніших міжнародних глянців та модних брендів зі світовим ім'ям. Над фото, які модель публікує на сторінках соціальних мереж, чаклує ціла команда іменитих професійних фотографів, провідних дизайнерів, візажистів та перукарів. Проте прихильникам знаменитості більше до вподоби невимушені фото з приватного життя Ірини Шейк.

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Новий 2020 рік модель зустріла в колі друзів у розкішному п'ятизірковому готелі в Коста-Ріці. На узбережжі Тихого океану вона приміряла чимало пляжних образів, продемонструвавши кілька з них на особистій сторінці в інстраграмі.

Так, на фото Ірина Шейк постала у яскравому рожевому бікіні. Аби сховатися від палючого сонця, зірка одягля світлу панамку. На фото у центрі уваги опинилися звабливі груди моделі, а її декольте прикрасив ланцюжок.

Знаменитість позує без макіяжу. Такі світлини не рідкість для іменитої моделі, яка не втрачає нагоди похизуватися своєю природною вродою.

Ще одним кадром Ірина Шейк викликала шквал коментарів. Дівчина постала у смугастому бікіні та масивних окулярах на човні. Фоном для світлини стали звивисті дерева над лісовою водоймою, у якій, судячи з інста-сторіс моделі, водяться крокодили.

Для новорічної ночі Ірина Шейк обрала яскраву сукню мандаринового кольору, яка вдало підкреслила всі принади її звабливого тіла.