Ірина Шейк прикрасила обкладинку французького глянцю: ефектне фото

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram/ @irinashayk

33-річна Ірина Шейк неодноразово була обличчям різних світових глянців. Цього разу вона прикрасила обкладинку французького журналу Numero.

Популярна російська модель, яка давно працює і проживає в США, нещодавно знялася у фотосесії для реклами спортивного бренду одягу DSquared2. Вона позувала перед камерою в оточенні напівоголених молодих хлопців. У наступній своїй роботі на головному плані постала лише 33-річна Ірина Шейк. Вона прикрасила обкладинку французького глянцю Numero.

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Знімком з фотосесії модель поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона позувала перед камерою 74-річного німецького фешн-фотографа Пітера Ліндберга. На обкладинці вона постала з новою короткою зачіскою і в сексуальному образі. Автори зйомки підібрали для Ірини Шейк сукню-боді на одне плече з відвертим декольте. Таке вбрання чудово підкреслило і тонку талію моделі, і стрункі ніжки.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @numeromagazine

Також Ірина Шейк поділилася красивим знімком з двома цуценятами. На світлині з тваринами модель позувала у сексуальній чорній сукні з глибом декольте.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 канал
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