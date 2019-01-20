Ірина Шейк приміряла аксесуар від українського дизайнера: ефектні фото

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Ірина Шейк приміряла аксесуар від українського дизайнера: ефектні фото
/ Instagram / @da_astafieva

Відома модель Ірина Шейк засвітила ефектний образ на вулицях Нью-ЙОрка. Як виявилось, зірка красувалась в аксесуарі українського дизайнера.

Популярна модель Ірина Шейк полюбляє одягати яскраві брендові речі. Відтак у її гардеробі є чимало розкішних образів, зокрема, від Versace. Однак і вироби українських дизайнерів Ірина Шейк залюбки приміряє. 

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Модель засвітилась на вулицях Нью-Йорка у стильному кепі від Руслана Багінського. Ефектним фото Ірини Шейк поділився дизайнер на своїй сторінці в Instagram.

Наша улюблена подруга, натхнення і одна з найкрасивіших жінок світу не може перестати носити шапку від Руслана Багінського,
– написав модельєр. 

Свій стильний образ Ірина Шейк доповнила чорним пальто з поясом та великим шарфом. Золотисті сережки та сонцезахисні окуляри завершили зимовий look моделі. 

Водночас у блозі Ірини Шейк з'явилось інше фото в бордовому кепі. Аксесуар вона підібрала до розкішної сукні, яка була такого ж кольору, як головний убір. Виглядала Ірина Шейк, як завжди, приголомшливо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк Мода
Джерело: 24 Канал
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