Ірина Шейк приміряла чоловічу білизну: сексуальне фото

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Ірина Шейк показала струнку фігуру в білизні
Ірина Шейк показала струнку фігуру в білизні / Instagram / @irinashayk

Популярна модель Ірина Шейк здивувала мережу незвичним, але дуже сексуальним образом. Зірка приміряла чоловічу спідню білизну, чим неабияк розбурхала Instagram.

Чимало людей вважають, що жінка у чоловічому вбранні виглядає дуже звабливо. Це підтвердила знаменита модель Ірина Шейк, опублікувавши гаряче фото у своєму блозі. 

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Перед камерою манекенниця позувала у чоловічих боксерках білого кольору. До спіднього запальна Ірина Шейк підібрала футболку, яку грайливо зв'язала у вузол, зробивши з неї топ. Легкий макіяж та розплетене волосся завершили look моделі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Варто зазначити, що Ірина Шейк в такому пікантному вбранні прорекламувала чоловічу спідню білизну Intimissimi, яка відома у всьому світі. Модель не вперше приміряє вбрання з колекцій цього бренду. Раніше Ірина Шейк красувалась у білизні з жіночої лінійки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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