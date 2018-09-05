Ірина Шейк приміряла чоловічу білизну: сексуальне фото

Популярна модель Ірина Шейк здивувала мережу незвичним, але дуже сексуальним образом. Зірка приміряла чоловічу спідню білизну, чим неабияк розбурхала Instagram.

Чимало людей вважають, що жінка у чоловічому вбранні виглядає дуже звабливо. Це підтвердила знаменита модель Ірина Шейк, опублікувавши гаряче фото у своєму блозі.

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Перед камерою манекенниця позувала у чоловічих боксерках білого кольору. До спіднього запальна Ірина Шейк підібрала футболку, яку грайливо зв'язала у вузол, зробивши з неї топ. Легкий макіяж та розплетене волосся завершили look моделі.

Варто зазначити, що Ірина Шейк в такому пікантному вбранні прорекламувала чоловічу спідню білизну Intimissimi, яка відома у всьому світі. Модель не вперше приміряє вбрання з колекцій цього бренду. Раніше Ірина Шейк красувалась у білизні з жіночої лінійки.