Ірина Шейк продемонструвала хижацький образ для пляжного відпочинку: фото моделі

Російська супермодель Ірина Шейк показує на власному прикладі, що жінка повинна ідельно виглядати не лише на подіумі чи світських заходах, але й на відпочинку. Так, нові стильні пляжні образи знаменитості вдалося підловити місцевим іспанським папараці.

Кілька днів тому Ірина Шейк вперше засвітилася на відпочинку, на який вона відправилася разом зі свою мамою та 2-річною донькою Леєю. Свою відпустку супермодель вирішила провести на одному з улюблених курортів – Ібісі. Так, місцеві папараці часу не гають і пильно стежать за російською знаменитістю, фотографуючи, як вона проводить спекотні будні.

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Однак, як виявилося, іспанські канікули вже засмагла Ірина Шейк проводить не лише з сім'єю, але й з друзями. Так, в об'єктив папараці модель потрапила разом з двома чоловіками, які супроводжували її з двох сторін, ніби, охоронці.

Російська знаменитість, яка давно живе та працює в США, прогулювалася пляжем у блідо-зеленому суцільному купальнику, поверх якого накинула стильний халат в темних кольорах. Накидку з принтом зебри, яка відблискувала бордовим відтінком, модель необережно притримувала руками, таким чином прикриваючи своє тіло. Обов'язковим аксесуаром Ірини Шейк на пляжі є сонцезахисні окуляри, а також капелюшок, який вона одягнула пізніше.