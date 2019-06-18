Ірина Шейк прогулялася вулицями Нью-Йорка з донькою: обидві були одягнені в сукні від Burberry

Після офіційної заяви про розставання з Бредлі Купером Ірина Шейк почала все частіше з’являтися на прогулянках з донькою без її батька. На одному з останніх виходів на свіже повітря з дворічною донькою Леєю знаменита модель засвітила спільний family look від Burberry.

Попри насичений графік і часті перельоти з країни в країну з рекламними кампаніями, Ірина Шейк виділяє певний час на прогулянки з донькою. Раніше вони з Бредлі Купером завжди прогулювалися втрьох, однак після розставання зіркова матуся не забула про свій сімейний обов'язок.

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В понеділок, 17 червня, прихильників Ірини Шейк зачарували рідкісні світлини з її донькою, які потрапили в мережі від місцевих папараці. Як справжня матуся, світова модель прогулялася з донькою вулицями міста, пізніше вони гралися у пісочниці, а потім каталися на гойдалці.

Варто відзначити, що навіть для скромної прогулянки вдвох Ірина Шейк обрала ефектну міні-сукню від Burberry, підкресливши талію поясом, а для доньки обрала сарафан від того ж бренду на тонких шлейках.

Фото: Instagram / @irinasharmy