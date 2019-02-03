Ірина Шейк розбурхала мережу звабливим фото у білизні

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Популярна 33-річна російська модель Ірина Шейк приголомшила шанувальників у соціальних мережах пікантним знімком.

Нове відверте фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому селфі супермодель позує у крихітній білій білизні від італійського бренду Intimissimi.

Протягом перших годин звабливий знімок зібрав понад 400 тисяч вподобань і безліч схвальних коментарів. "Як би не зійти з розуму?", "Дуже сексуально", "Ти неймовірна", "Красиво", – пишуть користувачі у мережі.

ірина шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Днями раніше зіркова мама прикрасила обкладинку французького журналу Numero. У фотосесії вона постала з неочікуваною короткою зачіскою і в сексуальному образі.

Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Еротика
Джерело: 24 канал
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