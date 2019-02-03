Ірина Шейк розбурхала мережу звабливим фото у білизні
Популярна 33-річна російська модель Ірина Шейк приголомшила шанувальників у соціальних мережах пікантним знімком.
Нове відверте фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Ірина Шейк приміряла аксесуар від українського дизайнера: ефектні фото
На чорно-білому селфі супермодель позує у крихітній білій білизні від італійського бренду Intimissimi.
Протягом перших годин звабливий знімок зібрав понад 400 тисяч вподобань і безліч схвальних коментарів. "Як би не зійти з розуму?", "Дуже сексуально", "Ти неймовірна", "Красиво", – пишуть користувачі у мережі.
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
Днями раніше зіркова мама прикрасила обкладинку французького журналу Numero. У фотосесії вона постала з неочікуваною короткою зачіскою і в сексуальному образі.
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
Вибір редакції
-
Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – шокуючі фотосьогодні , 19:01
-
Помер репер Децл: біографія та популярні пісні російського артистасьогодні , 11:44
-
"Я курила сигарети, випивала пляшку вина": як Леонардо Ді Капріо змінив життя Жизель Бюндхен2 лютого , 20:31