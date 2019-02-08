Ірина Шейк розповіла, чому наклала "табу" на тему стосунків з Бредлі Купером

Знаменита російська модель, яка давно працює і проживає в США, прикрасила обкладинку британського глянцю Glamour. Також вона дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, чому забороняє розпитувати про стосунки з голлівудським актором Бредлі Купером.

33-річна Ірина Шейк поставила категоричне "табу" на тему її особистого життя і стосунків з батьком її доньки Бредлі Купера. Модель складно назвати скритною персоною, оскільки вона часто ділиться відвертими знімками і рідко пропускає світські заходи, однак на тему відносин вона віддає перевагу мовчати. Чому знаменитість зробила такий вибір вона розповіла британському журналу Glamour.

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У мене багато друзів, які розповідають про особисте життя в своїх соціальних мережах. Я захоплююся цим і думаю, що це добре. Але вважаю, що це особистий вибір кожного. Оскільки моя робота передбачає те, що я повинна бути на видноті, я вирішила, що моє особисте життя буде тихим і спокійним. Ось чому воно називається особистим – тому що це те, що має відношення тільки до вас і вашої сім'ї, і я щаслива, що це так,

– прокоментувала своє рішення щодо приватності 33-річна Ірина Шейк.



Ірина Шейк / Glamour Magazine UK