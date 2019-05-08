Ірина Шейк розповіла, як готувалася до виходу в розкішній сукні від Burberry на Met Gala 2019

1064 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменита модель Ірина Шейк виблискувала на рожевому хіднику наймоднішої події року Met Gala 2019 в розкішній сукні, однак без свого супутника Бредлі Купера. Зірка розповіла, як готувалася до світського заходу і чому обрала вбрання від Burberry.

Чимало зірок відзначилися приголомшливими сукнями на Met Gala 2019. До списку найяскравіших виходів віднесли і появу російської моделі Ірини Шейк. 33-річна знаменитість постала перед папараці у розкішній оксамитовій сукні з глибоким декольте від Burberry. Про підготовку до наймасштабнішого fashion-заходу Ірина розповіла в інтерв'ю британському Vogue.

Читайте також: Ірина Шейк похизувалася фігурою у крихітному бікіні від Burberry

Над вбранням для моделі працював сам Ріккардо Тишші, тому вона не змогла не прокоментувати свої відносини з модельєром. Варто додати, що кілька тижнів тому Ірина Шейк опублікувала провокативні фото з дизайнером, позуючи на ліжку.

Я знаю Ріккардо роками. Він дорогий мені друг і особлива частина мого життя. Бути однією з перших людей, які носять його витвори на Met Gala, є великою честю. Вечірньо-блакитний оксамитовий халат з глибоким V-подібним вирізом, збільшеними плечима та рукавами, що перетворюються на рукавички, був спільною роботою, яку я називаю просто – "мрія",
– сказала Ірина Шейк.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk
 

blog_ava
З "Самопомочі" йдуть 5 народних депутатів
сьогодні
3680
Теги: LifeStyle Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
сьогодні 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
373
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21134
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6266
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 18043
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
7 травня 14:55 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна 1
Новини
Більше новин
Залиште відгук