Ірина Шейк розповіла, як готувалася до виходу в розкішній сукні від Burberry на Met Gala 2019

Знаменита модель Ірина Шейк виблискувала на рожевому хіднику наймоднішої події року Met Gala 2019 в розкішній сукні, однак без свого супутника Бредлі Купера. Зірка розповіла, як готувалася до світського заходу і чому обрала вбрання від Burberry.

Чимало зірок відзначилися приголомшливими сукнями на Met Gala 2019. До списку найяскравіших виходів віднесли і появу російської моделі Ірини Шейк. 33-річна знаменитість постала перед папараці у розкішній оксамитовій сукні з глибоким декольте від Burberry. Про підготовку до наймасштабнішого fashion-заходу Ірина розповіла в інтерв'ю британському Vogue.

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Над вбранням для моделі працював сам Ріккардо Тишші, тому вона не змогла не прокоментувати свої відносини з модельєром. Варто додати, що кілька тижнів тому Ірина Шейк опублікувала провокативні фото з дизайнером, позуючи на ліжку.

Я знаю Ріккардо роками. Він дорогий мені друг і особлива частина мого життя. Бути однією з перших людей, які носять його витвори на Met Gala, є великою честю. Вечірньо-блакитний оксамитовий халат з глибоким V-подібним вирізом, збільшеними плечима та рукавами, що перетворюються на рукавички, був спільною роботою, яку я називаю просто – "мрія",

– сказала Ірина Шейк.



Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk