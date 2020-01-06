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Ірина Шейк святкує 34-річчя: найзвабливіші фото моделі в інстаграмі

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Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Сьогодні, 6 січня, супермодель та екскохана актора Бредлі Купера Ірина Шейк святкує свій день народження. Знаменитій брюнетці виповнюється 34 роки.

Останній рік був дуже насиченим для Ірини. Окрім шаленого графіка у модній індустрії та материнства, Шейк розійшлася з батьком своєї дитини Бредлі Купером. Цей розрив став одним з найбільш обговорюваних у світі. Однак депресувати через це модель не стала, а більше почала працювати над собою і кар'єрою.

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Також, як помітили шанувальники, після розставання з чоловіком Ірина Шейк почала більше публікувати відвертих кадрів на своїх сторінках у соціальних мережах. 

На честь дня народження супермоделі пропонуємо переглянути десятку найзвабливіших кадрів Ірини Шейк, які були опубліковані у неї в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Ірина Шейк Еротика
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