Ірина Шейк святкує 34-річчя: найзвабливіші фото моделі в інстаграмі

Сьогодні, 6 січня, супермодель та екскохана актора Бредлі Купера Ірина Шейк святкує свій день народження. Знаменитій брюнетці виповнюється 34 роки.

Останній рік був дуже насиченим для Ірини. Окрім шаленого графіка у модній індустрії та материнства, Шейк розійшлася з батьком своєї дитини Бредлі Купером. Цей розрив став одним з найбільш обговорюваних у світі. Однак депресувати через це модель не стала, а більше почала працювати над собою і кар'єрою.

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Також, як помітили шанувальники, після розставання з чоловіком Ірина Шейк почала більше публікувати відвертих кадрів на своїх сторінках у соціальних мережах.

На честь дня народження супермоделі пропонуємо переглянути десятку найзвабливіших кадрів Ірини Шейк, які були опубліковані у неї в інстаграмі.