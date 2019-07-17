Ірина Шейк та Адріана Ліма знялися для обкладинки Vogue: ефектне фото

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Адріана Ліма та Ірина Шейк
Адріана Ліма та Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Супермоделі Ірина Шейк та Адріана Ліма разом прикрасили обкладинку серпневого випуску іспанського глянцевого журналу Vogue.

Про це повідомила російська модель Ірина Шейк, яка опублікувала світлину з обкладинки на своїй сторінці в Instagram.

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Коли жінки збираються разом і підтримують одна одну... магія відбувається. Сестринство і синергія на обкладинці Vogue з моєю сестрою Адріаною Лімою,
– додала у підписі Шейк.

На світлині спекотні брюнетки позують в однаковому вбранні з колекції Blumarine. Автором знімка стали Луїджі Мурени і Янго Хензо – дует італійського та швейцарського fashion-фотографів. Візажистом виступи Георгі Сандей, який зробив красуням схожий макіяж з акцентом на червоні губи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Теги: LifeStyle Ірина Шейк Мода
Джерело: LifeStyle 24
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