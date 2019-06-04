Ірина Шейк та Бредлі Купер на межі розлучення, – інсайдер

Зірковий шлюб популярної моделі Ірини Шейк і знаменитого голлівудського актора Бредлі Купера висить на волосинці. Інсайдери наголошують, що вони не є щасливими разом і намагаються налагодити стосунки лише заради 2-річної спільної дочки Леї.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на власне джерело.

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Вони намагаються помиритися заради своєї дочки. Але насправді все погано. Ніхто не щасливий. Відносини висять на волосинці,

– заявив інсайдер.

Вперше про непорозуміння Ірини і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою Леді Гагою по фільму "Зірка народилася" на церемонії нагородження Оскар-2019. Під час виступу між зірками виникла так звана "хімія", яку шанувальники бурхливо обговорюють у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені.

Згодом Ірина Шейк з'явилася на червоній доріжці Met Gala 2019. Модель була без коханого, відтак підігріла чутки про їхнє розставання.

Разом з цим, видання Page Six нагадало, що у Бредлі Купера та Ірини Шейк зовсім різні інтереси. "Він не п'є і захоплюється духовним розвитком. Вона любить світське життя. На тусовках вони не виглядають щасливими, навіть не розмовляють одне з одним", – йдеться в джерелі.

Однак знаменитості протягом чотирьох років не коментують чутки. Також подружжя часто потрапляє в об'єктиви вуличних папараці під час прогулянок у повному сімейному складі – з дочкою Леєю.