Ірина Шейк та Роберт де Ніро: італійський глянець випустив серію обкладинок зі світовими зірками

Пандемія коронавірусу охопила всі сфери діяльності. Стрімке поширення захворювання позначилося й на фешн-індустрії, яка не залишилася осторонь боротьби зі смертельним спалахом. Так, італійське видання Vanity Fair присвятило серію обкладинок зі світовими зірками на знак підтримки суспільству.

Незважаючи на те, що кількість летальних випадків у різних країнах світу зростає з дня у день, Італія стала справжнім епіцентром спалаху коронавірусу. Так, на ситуацію в країні одне за одним реагують представники модної індустрії, які жертвують колосальні суми на потреби медицини.

Читайте також Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду

Не менш важливою залишається підтримка лідерів думок, які власним прикладом допомагають боротися з панікою. Так, італійський глянець Vanity Fair публічно висловив слова підтримки тим, хто постраждав від пандемії коронавірусу. На знак солідарності з суспільством він випустив серію обкладинок зі світовими зірками – Ірина Шейк, Міллі Боббі Браун, Тоні Гаррн, Стелла Маккартні, Роберт де Ніро та десятки інших.

На кожній з чорно-білих обкладинок з'явилися слова "Я люблю Італію. Об'єднаємося, щоб зупинити вірус" та перелік міст, які постраждали від коронавірусу, – Мілан, Ухань, Сеул, Тегеран, Париж, Берлін, Кодоньо, Лоді та Сіетл.

В Італії станом на 18 березня 31 тисяча 500 випадків зараження коронавірусом. Померли вже 2 з половиною тисячі осіб. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Відтак, в країні створили "червону зону" з дуже суворими обмеженнями: заборону на в'їзд та виїзд, закриття громадських місць, скасування усіх заходів. Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи на усю країну.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу