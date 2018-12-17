Ірина Шейк у незвичній позі прикрасила глянець: пікантні фото

Одна з найвідоміших моделей світу Ірина Шейк здивувала прихильників у всьому світі. Манекенниця прикрасила обкладинку відомого глянцю, обравши для фото незвичну позу.

Поки знаменитості відпочивають, Ірина Шейк активно працює. Модель презентувала нову рекламну кампанію Versace, стала обличчям косметичної лінії Marc Jacobs та брала участь у показах нових колекцій. Окрім цього, зірка приміряла звабливу брендову білизну.

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Та на цьому Ірина Шейк не зупиняється: днями вона показала результати стильної зйомки для мексиканського Vogue. Фото одразу ж розбурхало мережу. Все тому, що спершу прихильникам здавалось, що Ірина Шейк повністю оголилась перед камерою. Згодом, придивившись до знімку, видно, що зірка одіта в нюдове боді, яке ледь виднілося на її стрункому тілі. Не менше здивування викликала й незвична поза, яку модель обрала для світлини.

Варто зазначити, що таке пікантне фото прикрасить січневий випуск мексиканського Vogue. Для глянцю Ірина Шейк дала ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповіла про зміни, що відбулись у світі моди.