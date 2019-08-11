Ірина Шейк влаштувала на пляжі показ мод: супермодель засвітилася у стильному костюмі Versace

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Незважаючи на відпочинок, Ірина Шейк не припиняє демонструвати свій відмінний смак навіть на пляжі. Так, напередодні папараці вдалося сфотографувати зірку подіумів у стильному і водночас сексуальному літньому костюмі від Versace.

Днями в мережі з'явилися фото Ірини Шейк, на яких вона разом з друзями відпочивала на берегу моря без своєї доньки. А вже сьогодні, 10 серпня, зіркова матуся взяла з собою 2-річну Лею на прогулянку на моторному човні.

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По дорозі до потрібної локації папараці вдалося сфотографувати 33-річну супермодель, яка вкотре закріпила за собою статус стильної зіркової мамусі. На ній був яскравий костюм від Versace у фірмовому принті бренду. Шовкове вбрання складалося з кроп-топу з глибоким декольте, а також пишної міні-спідниці. Таким чином засмагла Ірина Шейк засвітила свій стрункий живіт та ноги.

Її образ, як завжди, доповнили улюблені сонцезахисні окуляри та масивна сумка, яку Ірина Шейк також обрала від марки Донателли Версаче.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashaykmexicanfans

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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