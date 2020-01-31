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Ірина Шейк з мамою і донькою прогулялися Нью-Йорком

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Ірина Шейк з донькою / Wday

Ірина Шейк доволі часто потрапляє в об’єктиви папараці під час прогулянки зі своєю донькою Леєю. Нещодавно модель повернулася з Парижу, де проходили покази кутюрних колекцій, тож тепер увесь вільний час присвячує доньці.

Компанію звичної прогулянки тепер їй склала її мати Ольга, яка, вочевидь, приїхала до доньки та внучки в гості. Для прогулянки Ірина обрала білі джинси, тепле худі, шкіряний плащ та трендове масивне взуття.

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Мама моделі виглядала досить стильно та стримано. На ній було чорне пальто, такого ж кольору штани та світло-коричневий гольф.

На противагу своєму аутфіту, Ірина Шейк вирішила одягнути доньку в яскраві кольори. Дівчинка була одягнена у рожеве плаття з фатину, червоні колготки, жовту куртку та шапку в тон плаття. Користувачі в мережі зазначають, що з образом 2-річної доньки Шейк, здається, перестаралась.

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Ірина Шейк
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