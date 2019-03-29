Ірина Шейк засвітила стрункі ноги на обкладинці квітневого Vogue

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @voguebrasil

33-річна російська модель Ірина Шейк знялася у пікантній фотосесії для бразильського випуску журналу Vogue. Зірка постала на обкладинці у провокативному образі – в зимовому светрі та в трусиках з еко-хутра.

Традиційно наприкінці кожного місяця усі популярні глянці анонсують обкладинки наступних випусків та діляться, з якими зірками вдалося успішно співпрацювати. Так, у квітні 2019 року на обкладинці бразильського номера Vogue постане розкішна модель Ірина Шейк.

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33-річна росіянка позувала перед камерою італійського фотографа Giampaolo Sgura у декількох образах, обидва з яких насичені пікантністю.

Так, на одній зі світлин, яку представники бразильського Vogue опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram, Ірина Шейк постала у бежевому тренчі з нової колекції Burberry. Її волосся було вкладене і зафіксоване назад, а на вухах красувалися трендові масивні сережки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Brasil (@voguebrasil)

У другому образі Ірина Шейк постала ще більш сексуальною, адже на ній був лише в'язаний коричневий светр від Veste Rio і трусики від того самого бренду. Родзинкою образу став крислатий капелюх та сережки-кільця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Brasil (@voguebrasil)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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