Ірина Шейк засвітила стрункі ноги на обкладинці квітневого Vogue

33-річна російська модель Ірина Шейк знялася у пікантній фотосесії для бразильського випуску журналу Vogue. Зірка постала на обкладинці у провокативному образі – в зимовому светрі та в трусиках з еко-хутра.

Традиційно наприкінці кожного місяця усі популярні глянці анонсують обкладинки наступних випусків та діляться, з якими зірками вдалося успішно співпрацювати. Так, у квітні 2019 року на обкладинці бразильського номера Vogue постане розкішна модель Ірина Шейк.

Читайте також: Ірина Шейк знялася в сексуальних образах для нової колекції Intimissimi

33-річна росіянка позувала перед камерою італійського фотографа Giampaolo Sgura у декількох образах, обидва з яких насичені пікантністю.

Так, на одній зі світлин, яку представники бразильського Vogue опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram, Ірина Шейк постала у бежевому тренчі з нової колекції Burberry. Її волосся було вкладене і зафіксоване назад, а на вухах красувалися трендові масивні сережки.

У другому образі Ірина Шейк постала ще більш сексуальною, адже на ній був лише в'язаний коричневий светр від Veste Rio і трусики від того самого бренду. Родзинкою образу став крислатий капелюх та сережки-кільця.