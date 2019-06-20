Ірина Шейк засвітилася на прогулянці з дочкою: в гумових чоботах Chanel і знову без Купера

Схоже, після розставання з Бредлі Купером Ірина Шейк взяла паузу у насиченому робочому графіку і вирішила присвятити себе доньці. Відома модель вкотре за кілька днів була помічена на прогулянці з 2-річною дочкою Леєю. Знову у стильному образі і знову без Бредлі Купера.

Раніше Ірина Шейк також часто прогулювалася з донькою, однак компанію дівчатам завжди складав батько 2-річної Леї Бредлі Купер. Після новини про розпад зіркової пари російська модель все частіше з'являється на вулицях Нью-Йорка та дитячих майданчиках лише вдвох з дитиною. Однак під час кожного виходу Ірина Шейк демонструє почуття стилю і доводить, що для неї важливо красиво виглядати навіть під час буденної прогулянки.

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Напередодні Ірина Шейк постала у кадрі папараці в гумових чоботах від Chanel і модному тренчі кольору хакі від улюбленого бренду Burberry. Варто відзначити, що під пальто у моделі була чорна міні-сукня, а на обличчі традиційний аксесуар – сонцезахисні окуляри. 2-річна Лея на прогулянці була не менш стильною, ніж її знаменита мама. На дівчинці була чорна сукня від Versace зі спідницею плісе і яскраво-жовті гумові чоботи.

Фото: Instagram / @irinashaykmexicanfans