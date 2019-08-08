Ірина Шейк засвітилася на відпочинку з 2-річною донькою і мамою: фото моделі

Спільно проведені будні відомої супермоделі Ірини Шейк з дочкою Леєю продовжуються. Поки екс-бойфренд моделі Бредлі Купер відпочиває на острові мільярдерів на закритому заході, вона проводить час на морі по-сімейному – з мамою і донькою.

Останнім часом Ірина Шейк стабільно потрапляла в об’єктиви папараці під час прогулянок та ігор з дочкою на дитячих майданчиках. Однак останні знімки російської моделі були зроблені на Ібіці. Саме цей острів модель вибрала для відпочинку з мамою і 2-річною Леєю.

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Іспанський острів є одним із найулюбленіших курортів 33-річної моделі, адже минулого року вона також обрала його місцем, де провела свою відпустку. Перед камерами папараці вона засвітила у крихітному купальнику неонового кольору, поверх якого накинула сукню-сітку. А для 2-рінчої доньки обрала стильний пляжний костюм у фірмовий принт від Burberry.



Ірина Шейк з дочкою Леєю / Instagram / @hollywood_cutt



Ірина Шейк на Ібіці / Instagram / @hollywood_cutt