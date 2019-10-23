Ірина Шейк знялася на фоні айсбергів в Ісландії для бренду Falconeri: ефектні фото

Італійський бренд Falconeri презентував кампейн для нової осінньо-зимової колекції, в якій знялася популярна російська модель Ірина Шейк. Зйомки відбувалися в засніженій Ісландії.

У фотосесії Ірина Шейк позувала в теплих светрах, джемперах і кардиганах, які модель одягала на голе тіло. Так, на фоні айсбергів та крижаної води зірка змогла вкотре продемонструвати ідеальну фігуру і стрункі ноги.

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Автором знімків став фотограф Джампаоло Сгура. Falconeri новим кампейном спробував показати зв'язок людини із навколишнім середовищем.

Неймовірні моменти, проведені на зйомці нової кампанії Falconeri в Ісландії. Цю зйомку я ніколи не забуду,

– додала Ірина у підписі до фото.