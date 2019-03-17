Ірина Шейк знялася в сексуальних образах для нової колекції Intimissimi

33-річна Ірина Шейк давно співпрацює з італійським брендом білизни Intimissimi, однак кожна рекламна кампанія – це ціле мистецтво. Так, нові знімки російської моделі для відомої марки вже підкорюють серця шанувальників.

У листопаді 2018 року Ірина Шейк зачарувала ніжною і водночас сексуальною зйомкою для нової лінійки білизняного бренду Instimissimi. Пройшло лише декілька місяців, а команда марки і її обличчя готові підкорювати світ новими моделями красивих, пікантних та водночас зручних спідніх вбрань.

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На офіційній сторінці в Instagram представники бренду анонсували вихід нової колекції, яка має назву Silk, що в перекладі на українську означає "шовк". У рекламній кампанії постала розкішна Ірина Шейк. Вона приміряла сексуальну чорну шовкову піжаму, оздоблену мереживом, мінімальну однотонну спідню білизну та легкий домашній халат-піджак. На короткому бекстейдж-відео можна помітити рельєфний прес 33-річної моделі та її стрункі ноги.