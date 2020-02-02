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Ірина Цілик здобула звання найкращої режисерки на фестивалі Санденс

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Українська режисерка Ірина Цілик / Facebook / Iryna Tsilyk

На американському кінофестивалі незалежного кіно Ірина Цілик представила свою документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". Міжнародні кіноексперти високо оцінили її роботу та присудили перемогу за найкращу режисуру.

Сьогодні, 2 лютого, у Парк-Сіті завершився фестиваль незалежного кіно Санденс, який приніс перемогу черговій українській стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин", автором якої виступила талановита Ірина Цілик. 

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Сценаристка отримала приз за найкращу режисерську роботу. Її документальний фільм розповідає про багатодітну сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де бойові дії тривають вже шостий рік. У центрі картини багатодітна мати Анна, якій щодня доводиться виживати у прифронтовій зоні з чотирма дітьми. Родина екранізує своє життя за складних обставин в аматорській стрічці. 

Ірина Цілик – Земля блакитна, ніби апельсин: дивіться відео онлайн 

За всю історію українського кіно ця картина стала першою, яка була представлена у конкурсній програмі найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Водночас "Земля блакитна, ніби апельсин" – дебют режисерки в Ірини Цілик повнометражному кіно.

Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю,
– поділилася емоціями Ірина на особистій сторінці у фейсбуці

Під час вручення нагороди член журі кінокритик Ерік Хайнс так прокоментував її перемогу: "Для фільммейкера, що практикує елегантне відчуття стриманості". 

До привітань вже долучилася українська письменниця Оксана Забужко, яку по-справжньому розчулила ця перемога: "Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, –  так, ніби ми вже війну виграли… Але битву –безумовно, і немаленьку! Ірина Цілик виграла Санденс!  Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно із своєю першою документальною повнометражкою, – це вже круто до неймовірности". 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Нагороди Новини України Новини LifeStyle
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