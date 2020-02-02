Ірина Цілик здобула звання найкращої режисерки на фестивалі Санденс

На американському кінофестивалі незалежного кіно Ірина Цілик представила свою документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". Міжнародні кіноексперти високо оцінили її роботу та присудили перемогу за найкращу режисуру.

Сьогодні, 2 лютого, у Парк-Сіті завершився фестиваль незалежного кіно Санденс, який приніс перемогу черговій українській стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин", автором якої виступила талановита Ірина Цілик.

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Сценаристка отримала приз за найкращу режисерську роботу. Її документальний фільм розповідає про багатодітну сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де бойові дії тривають вже шостий рік. У центрі картини багатодітна мати Анна, якій щодня доводиться виживати у прифронтовій зоні з чотирма дітьми. Родина екранізує своє життя за складних обставин в аматорській стрічці.

Ірина Цілик – Земля блакитна, ніби апельсин: дивіться відео онлайн

За всю історію українського кіно ця картина стала першою, яка була представлена у конкурсній програмі найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Водночас "Земля блакитна, ніби апельсин" – дебют режисерки в Ірини Цілик повнометражному кіно.

Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю,

– поділилася емоціями Ірина на особистій сторінці у фейсбуці.

Під час вручення нагороди член журі кінокритик Ерік Хайнс так прокоментував її перемогу: "Для фільммейкера, що практикує елегантне відчуття стриманості".

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Iryna Tsilyk for THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE. #sundance pic.twitter.com/oLUqwVHkne — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 2, 2020

До привітань вже долучилася українська письменниця Оксана Забужко, яку по-справжньому розчулила ця перемога: "Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, – так, ніби ми вже війну виграли… Але битву –безумовно, і немаленьку! Ірина Цілик виграла Санденс! Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно із своєю першою документальною повнометражкою, – це вже круто до неймовірности".