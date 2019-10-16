Ірина Білик розповіла про втрату рідної людини

Українська виконавиця Ірина Білик поділилась з фанатами сумною новиною – у неї помер батько Микола. Зірка розмістила у своєму блозі архівний відеоролик з татом і мамою.

"Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тату", – коротко написала на сторінці в інстаграмі Ірина Білик. У ролику батьки артистки махають руками на камеру, після чого ніжно цілують одне одного. Тато виконавиці пішов з життя у день свого народження.

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У важкий для артистки день у коментарях її підтримали її друзі та колеги. Серед них – Філіп Кіркоров та Віталій Козловський.

Відомо, що батько Ірини – Микола Семенович Білик – працював інженером на авіазаводі. З матір’ю Ганною Яківною Білик чоловік прожив не один десяток років та виховав двох дітей – Ірину та Сергія. З ранніх років дитинства батько з Іриною були дуже близькими, оскільки саме він вчив доньку нотної грамоти. 49-річна зірка рідко публікувала знімки зі своїми батьками, оскільки часто перебувала в Росії – там живе її чоловік Аслан Ахмадов та син Гліб.



Ірина Білик та батько Микола / Instagram / @bilyk_iryna