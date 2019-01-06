Ірині Шейк – 33: найкращі виходи після народження дитини

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / www.gettyimages.com

У неділю, 6 січня, легендарна супермодель Ірина Шейк святкує свій день народження. Зірці світових обкладинок глянців та подіумів виповнюється 33 роки.

Лише в кінці березня 2017 року Ірина Шейк і Бредлі Купер вперше стали батьками. Модель народила дівчинку, яку назвали Лея де Сена.

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І лише через два місяці після пологів у прекрасній формі Ірина з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2017 і виглядала дуже ефектно. На честь дня народження супермоделі журналісти LifeStyle 24 підготували для Вас підбірку найефектніших виходів Ірини у світ.


Ірина Шейк на Каннському кінофестивалі – 2017 / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images


Ірина Шейк / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами Ірина Шейк
Джерело: 24 канал
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