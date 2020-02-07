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Іріша Блохіна вперше розповіла про шлюб з репером Ларсоном: дівчина одружилася проти своєї волі

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Гімнастка Іріша Блохіна / Instagram / @ireesha_b

Тренерка олімпійської збірної з художньої гімнастики Іріша Блохіна розлучилася зі своїм чоловіком співаком Ларсоном лише після 11 місяців подружнього життя. Лише зараз зірка вітчизняного спорту наважилася зізнатися, що одружилася з репером примусово. Вона йшла під вінець з відчуттям страху.

Своє перше весілля іменита акторка та хореограф Іріша Блохіна зіграла ще у листопаді 2011 року, коли їй було 28. Обранцем доньки знаменитого українського футболіста Олега Блохіна та чемпіонки світу з художньої гімнастики Ірини Дерюгіної став шоумен та репер Ларсон (справжнє ім'я – Сергій Ларкін). У програмі "Життя відомих людей" вона нарешті наважилася привідкрити завісу на те, чому їхній шлюб розпався так швидко. 

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Як стверджує Іріша Блохіна її серце завжди належало першому коханню, яке вона зустріла ще 2005 року в Америці. Разом з сином президента Федерації біатлону України Олексієм Бринзаком вона прожила чотири роки. Проте між молодими закоханими вирували пристрасті, вони часто сварилися та розходилися. Під час чергового розставання Іріша Блохіна несподівано для всіх одружилася з діячем українського шоу-бізнесу Ларсоном. Коханий Олексій знав про майбутнє весілля й сприйняв вчинок дівчини досить болісно. 

Ми бачилися за день до цього. Йому це було важко дуже. Мені теж. Я хотіла скасувати весілля, але не могла. Скажимо так, Сергій би не прийняв від мене це "ні". Ніяк. І я скажу так, дуже делікатно – мені було страшно,
– оголосила Іріша. 


Іріша Блохіна з чоловіком Ларсоном 

Тоді вона розуміла, що простіше було пройти через весілля і потім спокійно закінчити стосунки, адже наречений вперто не хотів будувати стосунків з іншими жінками: "Він хотів мене, як якусь ілюзію. Мати. Схопити. Утримати. І це було дуже складно". 

Цей швидкоплинний союз, який тривав лише 11 місяців, дозволив Іріші зрозуміти, що насправді її серце назавжди належить Олексію Бринзаку. Пара заручилася ще в травні 2014 року, проте на весілля досі не наважилася. Разом вони виховують двох спільних доньок Жаклін та Габріель. Родина досить часто постає разом на світських заходах та тішить фоловерів зворушливими сімейними кадрами, підтверджуючи гармонію свого шлюбу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b)

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові розлучення
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