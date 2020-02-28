Ірма Вітовська показала фото, як вона виглядала в юності

Відома українська актриса кіно і театру Ірма Вітовська є активною користувачкою соціальних мереж. У новій публікації зірка кіно поділилась фотографією, на якій постала значно молодшою.

Наразі кіноактрис 45 років і її енергії та красі можна лише позаздрити. Жінка активно знімається у фільмах, бере участь в інтерв'ю та відстоює активну громадянську позицію. Окрім цього, Вітовська встигає гастролювати Україною з різними театральними постановками та ділитись секретами успіху. Остання з її робіт – "Мої думки тихі", які, до слова, згодом показуватимуть в кінотеатрах Білорусі.

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Цього ж разу вона потішила фанатів світлиною кількарічної давності. Скільки на знимці актрисі років – Вітовська вирішила не згадувати, втім, фанати засипали її прихильними коментарями. На фотографії актриса постала в одному з театральних образів – у синьому "верху", з пишною зачіскою із кучерями, у які були вплетені прикраси, та намисто з перлин. Особливо в око глядача "впадають" блакитні очі актриси.

"Знайшла в старих архівах. Юна Ірма", – підписала фото Ірма Вітовська у фейсбуці.



Юна Ірма Вітовська / Facebook / @Ірма Вітовська-Ванца

У коментарях до допису Ірма залишила ще дві світлини 1994-1995 років – це був період навчання у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Тоді їй було приблизно 20 років.



Архівні світлини Ірми Вітовської / Facebook / @Ірма Вітовська-Ванца



Архівні світлини Ірми Вітовської / Facebook / @Ірма Вітовська-Ванца

Хто така Ірма Вітовська? Справжнє ім'я – Ірина Григорівна Вітовська-Ванца. Сучасна українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка; працює у Молодому театрі (з 1998), відома за роллю Лесі у серіалі "Леся+Рома" (2005-2007). Ведуча розважальних шоу на українському телебаченні. Заслужена артистка України (2016). Після російської збройної агресії проти України Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками.