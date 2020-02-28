24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Ірма Вітовська показала фото, як вона виглядала в юності

- Читать новость на русском
Ірма Вітовська / Фото з відкритих джерел

Відома українська актриса кіно і театру Ірма Вітовська є активною користувачкою соціальних мереж. У новій публікації зірка кіно поділилась фотографією, на якій постала значно молодшою.

Наразі кіноактрис 45 років і її енергії та красі можна лише позаздрити. Жінка активно знімається у фільмах, бере участь в інтерв'ю та відстоює активну громадянську позицію. Окрім цього, Вітовська встигає гастролювати Україною з різними театральними постановками та ділитись секретами успіху. Остання з її робіт – "Мої думки тихі", які, до слова, згодом показуватимуть в кінотеатрах Білорусі.

Цікаво: Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"

Цього ж разу вона потішила фанатів світлиною кількарічної давності. Скільки на знимці актрисі років – Вітовська вирішила не згадувати, втім, фанати засипали її прихильними коментарями. На фотографії актриса постала в одному з театральних образів – у синьому "верху", з пишною зачіскою із кучерями, у які були вплетені прикраси, та намисто з перлин. Особливо в око глядача "впадають" блакитні очі актриси.

"Знайшла в старих архівах. Юна Ірма", – підписала фото Ірма Вітовська у фейсбуці.

Ірма Вітовська
Юна Ірма Вітовська / Facebook / @Ірма Вітовська-Ванца

У коментарях до допису Ірма залишила ще дві світлини 1994-1995 років – це був період навчання у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Тоді їй було приблизно 20 років.

Ірма Вітовська
Архівні світлини Ірми Вітовської / Facebook / @Ірма Вітовська-Ванца

Ірма Вітовська
Архівні світлини Ірми Вітовської / Facebook / @Ірма Вітовська-Ванца

Хто така Ірма Вітовська? Справжнє ім'я – Ірина Григорівна Вітовська-Ванца. Сучасна українська акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка; працює у Молодому театрі (з 1998), відома за роллю Лесі у серіалі "Леся+Рома" (2005-2007). Ведуча розважальних шоу на українському телебаченні. Заслужена артистка України (2016). Після російської збройної агресії проти України Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками.

Трендовий манікюр 2020: форма нігтів, їх довжина, кольори, дизайн
сьогодні
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини України Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:50 Трендовий манікюр 2020: форма нігтів, їх довжина, кольори, дизайн
Юлія Девда
27 лютого 19:12 Куди поїхати на 8 березня: найкращі місця в Україні
Настя Сукач
27 лютого 15:46 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
Квітослава Туз
27 лютого 09:15 Що подивитись в кіно цього тижня: український фільм "Черкаси" і байопік про актрису Сіберг
Марта Вересюк
26 лютого 18:54 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук