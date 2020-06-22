Популярна співачка сміливо експериментує зі стилем та не боїться змінювати імідж. Оля Полякова показала, який вигляд вона має з ірокезом та зізналася, що в душі завжди була рокершою.

Артистка поступово повертається до звичного ритму життя й виходить з карантину. Оля Полякова вже розпочала зйомки, для яких перевтілилася в рокершу. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео, на якому постала з новою зачіскою. Замість розкішного довгого волосся на голові зірки ірокез.

Читайте також Ти збожеволіла: як Оля Полякова реагує на провокативні фото 15-річної доньки

В одному з нещодавніх інтерв'ю Оля Полякова зізналася, що завжди обожнювала рок-музику й планує втілювати свої вподобання під час майбутніх концертних шоу. Схоже, до зміни іміджу зірка вирішила вдатися одразу. На відео вона позувала в гримерці з ірокезом та наголосила, що в душі вона "роковуха".

Реакція мережі

Оля Полякова вирішила поцікавитися у прихильників, чи до вподоби їм нова зачіска. Фоловери не стали стримувати своїх емоцій та засипали зірку коментарями. Всі вони були шоковані зміною іміджу співачки й висловили сподівання, що ірокез – це лише жарт, а не нова стрижка Полякової: "Нехай це буде жарт", "Не вірю, що ви підстригли волосся", "Тільки не кажіть, що це дійсно стрижка, скажіть що це перука".

Проте більшість користувачів переконані, що артистка вирішила розіграти публіку й лише вклала своє довге волосся в ірокез. Натомість зіркові колеги виконавиці з гумором оцінили такий експеримент. Даша Астаф'єва іронічно прокоментувала: "Роковуха, яку ми заслужили". А Леся Нікітюк залишила смайлик, який сміється.