Іскрі Лоуренс – 29: найсексуальніші фото пишнотілої моделі

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Іскрі Лоуренс – 29: найсексуальніші фото пишнотілої моделі
Іскрі Лоуренс – 29: найсексуальніші фото пишнотілої моделі / Instagram / @iskra

11 вересня знаменита модель plus-size Іскра Лоуренс святкує своє 29-річчя. Як починалась кар'єра манекенниці та в яких сексуальних зйомках вона встигла знятись – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Іскра Лоуренс народилась у британському місті Вустер. Однак ще змалку дівчина прагнула бути частинкою шоу-бізнесу, тому в школі відвідувала не тільки секцію плавання, але й акторський гурток. Вже у 15 років Іскра зробила перший крок до здійснення своєї мрії, приєднавшись до Національного молодіжного театру. Та на цьому акторська кар'єра зірки завершилась.

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Перший модельний контракт Іскра Лоуренс підписала у 13 років. У підлітковому віці ефектну білявку помітили редактори журналу Elle, які запропонували їй вигідну співпрацю. Проте ефектна красуня почала стрімко набирати зайву вагу, що стало приводом на припинення контракту, адже у глянцях всі хотіли бачити дівчат з ідеальними формами.

Така невдача змусила Іскру Лоуренс сісти на виснажливі дієти/, які не давали результатів. Коли ж прагнення бути досконалою ледь не призвело до госпіталізації, модель перестала перейматись через пишні форми, почавши правильно харчуватись та відвідувати спортзал. Під наглядом особистого тренера знаменита британка підтримувала свою форму, однак не худнула.

Я одна зі щасливчиків. На фото зліва мені всього 13 років і я тільки долучилась до модельної індустрії, та вижила. Це, здавалося б, гламурна робота, але я її обожнюю і працюю останні 16 років, щоб досягнути ще більшого успіху,
– зазначила Іскра Лоуренс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Впевненість у собі та неймовірна харизма допомогли Іскрі Лоуренс отримати знаковий контракт. Представники бренду спідньої білизни American Eagle Outfitters одразу ж запросили манекенницю до співпраці, а її фото почали прикрашати всі рекламні вивіски. Згодом Іскра Лоуренс почала з'являтись у модних глянцях та стала бажаним гостей світських заходів. Водночас вона не зрадила своїм принципам: модель – одна з небагатьох, хто виставляє умову не редагувати її знімки, відтак постає у журналах з целюлітом.

Усіма успіхами британська модель ділиться зі своїми підписниками в інстаграм. Полюбляє манекенниця приголомшувати мережу й відвертими фотосесіями у білизні чи купальниках. Якими ж сексуальними знімками відзначилась Іскра Лоуренс – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Зіркові дні народження
Джерело: LifeStyle 24
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