Ісландія заплатить штраф за витівку гурту Hatari на Євробаченні-2019: деталі

Ще у травні 2019 року відгримів один із найпопулярніших вокальних конкурсів світу – Євробачення. Шоу запам'яталось не тільки ефектними виступами учасників, але й резонансними скандалами. Зокрема, гурт Hatari з Ісландії відзначився витівкою, за яку країна заплатить штраф.

У неділю, 22 вересня, Європейська мовна спілка підтвердила інформацію про те, що конкурсанти з Ісландії таки заплатять за порушення правил Євробачення. Як передають журналісти Deutsche Welle, грошову компенсацію вимагають не від самих музикантів, а від телерадіокомпанії RUV, яка відправила гурт Hatari на конкурс.

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В офіційній заяві йдеться, що колектив порушив заборону на політизацію Євробачення-2019, піднявши прапор Палестини. Наразі невідомо, яку суму заплатить Ісландія за таку витівку артистів.

Як стався скандал з гуртом Hatari

У фіналі Євробачення-2019 представники Ісландії виступили з піснею Hatrio. Чоловічий гурт, до складу якого входять виконавці Клеменс, Маттіас та Ейнар, підготував провокативний номер, де залучив великі металеві декорації і тематичні костюми в стилі БДСМ. Однак не такий епатаж спровокував штрафні санкції від організаторів Євробачення-2019.

Під час оголошення результатів голосування учасники гурту Hatari розгорнули прапор Палестини, щоб вкотре показати своє ставлення до політичного конфлікту. Одразу після шоу музиканти опублікували відповідне фото у своєму блозі, спровокувавши гучний скандал. Ще тоді Європейський мовний союз засудив таку витівку представників Ісландії та наголосив, що "наслідки цих дій будуть обговорюватися консультативною групою".



Євробачення-2019: політичний конфлікт / Скріншот

За результатами голосування, гурт Hatari посів 10 місце, а перемогу здобув Дункан Лоренс з Нідерландів.

Що відомо про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною?Під час Шестиденної війни у 1967 році Ізраїль відбив удари Єгипту, Сирії та Йорданії. Тоді під їхній контроль відійшли Голанські висоти, які і досі є у складі держави. Сирія та більшість країн світу засудили такі дії Ізраїля та назвали території незаконно анексованими. Палестинці неодноразово вимагали повернення Голанських висот та створення держави Палестина.



Досі політичний конфлікт загострюється військовими діями: з боку Сирії території періодично обстрілюють, а Ізраїль завдає ударів у відповідь. Перед Євробаченням експертна група оцінювала рівень безпеки проведення конкурсу та дозволила проводити шоу.