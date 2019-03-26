Іспанська королева підкреслила пишні груди у відвертій сукні з декольте: фото

Іспанська королева Летиція і її чоловік король Філіп VI, які прибули в Аргентину з триденним візитом, завітали на державний вечір. Захід для іспанської королівської сім'ї організували президент Аргентини Маурісіо Макрі і перша леді Хуліана Авада.

Для урочистого прийому в урядовому будинку Casa Rosada іспанська ікона стилю королева Летиція приміряла розкішне і звабливе вбрання.

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Колишня журналістка виглядала чарівно у міді-сукні темно-синього кольору, яка розшита золотими квітами. У такому вбранні Летиція зробила акцент на декольте та стрункій талії. Завершили образ золотий клатч і сережки.

Для виходу іспанська королева зібрала волосся в акуратну зачіску та зробила вечірній макіяж з акцентом на очах.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images

Додамо, що перша леді Аргентини Хуліана Авада виглядала не менш ефектно. 44-річна жінка з'явилася у червоному платті, яке ідеально підкреслило її фігуру.



Урочистий прийом в Casa Rosada / Getty Images