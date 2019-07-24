Іспанська паелья: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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Іспанська паелья
Іспанська паелья / Shutterstock

Паелья є однією з найпопулярніших страв в Іспанії, так само, як вареники чи борщ в Україні. Батьківщиною паельї є місто Валенсія, однак кожна іспанська сім'я готує її з власними секретами та рецептами.

Традиційною вважається паелья з м'ясом та овочами, але її можна готувати з рибою, морепродуктами, або лише з овочами.

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Канадський i український шеф-кухар колумбійського походження, суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися своїм фірмовим та доступним рецептом приготування іспанської паельї з морепродуктами, який він опублікував на сторінці в Instagram.

Рецепт приготування паельї з морепродуктами

Інгредієнти:
– 2 склянки рису;
– 500 гр. мідій;
– 300 гр. помідорів;
– 200 гр. морських гребінців;
– 250 гр. кальмарів (кільцями);
– 100 гр. креветок;
– 1/2 чайної ложки шафрану;
– 30 гр. оливок;
– 1 цибуля;
– половина лимону;
– сіль/перець. 

паелья

Іспанська паелья / Фото: Sally Vargas

Як приготувати паелью з морепродуктами:

1. Якщо морепродукти заморожені, даємо їм відтанути в холодильнику і зливаємо воду.

2. Рис промиваємо і просушуємо.

3. Шафран заливаємо невеликою кількістю окропу і даємо настоятися близько 20 хвилин.

4. Дрібно нарізаємо цибулю.

5. Добре розігріваємо на сковороді олію і на сильному вогні обсмажуємо всі морепродукти відразу протягом 2-3 хвилин. Викладаємо їх в окремий посуд.

6. У тому ж самому маслі до прозорості пасеруємо цибулю. Додаємо до неї рис і смажимо, помішуючи 2 хвилини.

7. Вливаємо окріп, щоб він був вище рису на сантиметр, після цього доливаємо шафранову воду.

8. Солимо і перчимо до смаку і зменшуємо вогонь до середнього, готуємо ще близько 20 хвилин.

9. Потім додаємо дрібно нарізані помідори (можна томати в власному соку).

10. Рис повинен бути готовий після вбирання всієї рідини. Викладаємо на нього морепродукти, порізаний лимон і залишаємо трохи настоятися.

Рекомендуємо: найкраще смакувати паельєю у колі друзі. Смачного!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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