Іспанська паелья: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Паелья є однією з найпопулярніших страв в Іспанії, так само, як вареники чи борщ в Україні. Батьківщиною паельї є місто Валенсія, однак кожна іспанська сім'я готує її з власними секретами та рецептами.
Традиційною вважається паелья з м'ясом та овочами, але її можна готувати з рибою, морепродуктами, або лише з овочами.
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Канадський i український шеф-кухар колумбійського походження, суддя проекту "МастерШеф Україна" Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися своїм фірмовим та доступним рецептом приготування іспанської паельї з морепродуктами, який він опублікував на сторінці в Instagram.
Рецепт приготування паельї з морепродуктами
Інгредієнти:
– 2 склянки рису;
– 500 гр. мідій;
– 300 гр. помідорів;
– 200 гр. морських гребінців;
– 250 гр. кальмарів (кільцями);
– 100 гр. креветок;
– 1/2 чайної ложки шафрану;
– 30 гр. оливок;
– 1 цибуля;
– половина лимону;
– сіль/перець.
Іспанська паелья / Фото: Sally Vargas
Як приготувати паелью з морепродуктами:
1. Якщо морепродукти заморожені, даємо їм відтанути в холодильнику і зливаємо воду.
2. Рис промиваємо і просушуємо.
3. Шафран заливаємо невеликою кількістю окропу і даємо настоятися близько 20 хвилин.
4. Дрібно нарізаємо цибулю.
5. Добре розігріваємо на сковороді олію і на сильному вогні обсмажуємо всі морепродукти відразу протягом 2-3 хвилин. Викладаємо їх в окремий посуд.
6. У тому ж самому маслі до прозорості пасеруємо цибулю. Додаємо до неї рис і смажимо, помішуючи 2 хвилини.
7. Вливаємо окріп, щоб він був вище рису на сантиметр, після цього доливаємо шафранову воду.
8. Солимо і перчимо до смаку і зменшуємо вогонь до середнього, готуємо ще близько 20 хвилин.
9. Потім додаємо дрібно нарізані помідори (можна томати в власному соку).
10. Рис повинен бути готовий після вбирання всієї рідини. Викладаємо на нього морепродукти, порізаний лимон і залишаємо трохи настоятися.
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