Іспанська співачка Джоана Сайнс загинула на сцені під час виступу

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Співачка Джоана Сайнс загинула під час виступу
Співачка Джоана Сайнс загинула під час виступу / Twitter / @AhoraCantabria

30-річна виконавиця Джоана Сайнс виступала разом з колективом Super Hollywood Orchestra, коли піротехнічний картридж вибухнув і потрапив артистці в живіт. Співачка була головною танцівницею і хореографом колективу.

Про трагічну новину повідомили на австралійському ресурсі news.com.au. У виданні повідомляють, що виступ зірки проходив в рамках фестивалю в іспанському Лас-Берланасі, неподалік Мадрида. Колектив Super Hollywood Orchestra та Джоана Сайнс закривали захід своїм виступом.

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Під час виступу стався нещасливий випадок, внаслідок чого співачка від вибуху впала і втратила свідомість. Сталось це на очах кількох тисяч глядачів. Її терміново госпіталізували, але в лікарні артистка померла від завданих травм.

Відеозапис інциденту опублікував портал news.com.au в понеділок, 2 вересня. На сторінці колективу у фейсбуці фанати висловлюють свої співчуття та жаль за артисткою.

Джоана Сайнс загинула
Співачка та хореограф Джоана Сайнс загинула під час виступу / Facebook / @Orquesta Super Hollywood

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Теги: LifeStyle Втрати Новини LifeStyle
Джерело: news.com.au
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