Іспанська співачка Джоана Сайнс загинула на сцені під час виступу

30-річна виконавиця Джоана Сайнс виступала разом з колективом Super Hollywood Orchestra, коли піротехнічний картридж вибухнув і потрапив артистці в живіт. Співачка була головною танцівницею і хореографом колективу.

Про трагічну новину повідомили на австралійському ресурсі news.com.au. У виданні повідомляють, що виступ зірки проходив в рамках фестивалю в іспанському Лас-Берланасі, неподалік Мадрида. Колектив Super Hollywood Orchestra та Джоана Сайнс закривали захід своїм виступом.

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Під час виступу стався нещасливий випадок, внаслідок чого співачка від вибуху впала і втратила свідомість. Сталось це на очах кількох тисяч глядачів. Її терміново госпіталізували, але в лікарні артистка померла від завданих травм.

La causa probable de la muerte de Joana Sainz (Suances, 30), bailarina de la orquesta 'Súper Hollywood': la explosión de un cartucho de chispas para el espectáculo y el impacto en una zona crítica del cuerpo con un trozo de su recipiente metálico convertido en esquirla pic.twitter.com/XysDjGU2Xq — ️hora Cantabria (@AhoraCantabria) September 1, 2019

Відеозапис інциденту опублікував портал news.com.au в понеділок, 2 вересня. На сторінці колективу у фейсбуці фанати висловлюють свої співчуття та жаль за артисткою.



Співачка та хореограф Джоана Сайнс загинула під час виступу / Facebook / @Orquesta Super Hollywood