Іспанська зірка фламенко Хуан Карденас завітає у Київ з концертною програмою

Свято для всіх прихильників творчості Хуана Карденаса (Juan Cardenas) настане 1 серпня у столиці України. Зірка іспанського фламенко представить дуже пристрасну та гарячу концертну програму.

Концерт за участю Хуана Карденаса та українського ансамблю Piano Flamenco Band відбудеться у Caribbean Club Concert Hall. Нова музично-хореографічна програма триватиме 70 хвилин, а в ній можна буде почути авторські аранжування відомих іспанських композиторів.

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Зірка іспанського фламенко Хуан Карденас приїде в Україну / Прес-служба

Серед них – твори Пако де Лусії, Алекса Конде, а також композиції Вікторії Гаврик (фортепіано), Євгенія Седька (гітара, перкусія) та хореографію Тетяни Осипчук. Окрім цього слухачів чекають нові хіти іспанця у надзвичайно чуттєвому та проникливому виконанні. Квитки на подію ви можете придбати тут, а за всім новинами концерту слідкувати у Facebook-спільноті.

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Дивіться відео виступу з Piano Flamenco Band:

Дивіться відео виступу з Piano Flamenco Band: