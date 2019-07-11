Іспанська зірка фламенко Хуан Карденас завітає у Київ з концертною програмою

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Зірка іспанського фламенко Хуан Карденас приїде в Україну
Зірка іспанського фламенко Хуан Карденас приїде в Україну / Прес-служба

Свято для всіх прихильників творчості Хуана Карденаса (Juan Cardenas) настане 1 серпня у столиці України. Зірка іспанського фламенко представить дуже пристрасну та гарячу концертну програму.

Концерт за участю Хуана Карденаса та українського ансамблю Piano Flamenco Band відбудеться у Caribbean Club Concert Hall. Нова музично-хореографічна програма триватиме 70 хвилин, а в ній можна буде почути авторські аранжування відомих іспанських композиторів.

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Зірка іспанського фламенко Хуан Карденас приїде в Україну / Прес-служба

Серед них – твори Пако де Лусії, Алекса Конде, а також композиції Вікторії Гаврик (фортепіано), Євгенія Седька (гітара, перкусія) та хореографію Тетяни Осипчук. Окрім цього слухачів чекають нові хіти іспанця у надзвичайно чуттєвому та проникливому виконанні. Квитки на подію ви можете придбати тут, а за всім новинами концерту слідкувати у Facebook-спільноті.

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Дивіться відео виступу з Piano Flamenco Band:

Дивіться відео виступу з Piano Flamenco Band:

Що відомо про Хуана Карденаса і Piano Flamenco Band?Хуан Карденас народився у Севільї, землі видатних співаків фламенко. Його стиль виконання формувався під впливом таких ікон фламенко, як La Niña de La Puebla і Naranjito de Triana. Окрім вокалу, Хуан відмінно володіє грою на кахоні. Наразі Хуан Карденас живе в Німеччині і гастролює з власною програмою по всій Європі.

Щодо Piano Flamenco Band, то це український вокально-інструментальний колектив, який грає музику в стилі фламенко-джаз і фламенко-фьюжн. У складі бенду: фортепіано, гітара, бас-гітара, перкусія, флейта і танець.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Новини культури Концерти
Джерело: LifeStyle 24
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