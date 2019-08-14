Іспанські канікули: Меган Маркл відсвяткувала день народження на Ібіці з принцом Гаррі, – ЗМІ

Принц Гаррі здійснив приватну поїздку на Ібіцу з дружиною Меган Маркл, яка 4 серпня відзначила свій день народження, і їхнім спільним сином Арчі.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням Majorca Daily Bulletin. Раніше ЗМІ писали про те, що герцогиня Сассекська відмовляється від гучного святкування свого дня народження. Екс-акторка відзначила своє 38-річчя у сімейному колі з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі в Іспанії.

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Королівське подружжя прибули на курорт секретно приватним літаком Зауважимо, що для 3-місячного Арчі поїздка закордон стала першою у житті.

Разом з Гаррі і Меган відправилися особисті охоронці, які гарантували безпеку закоханим під час п'ятиденної подорожі. "Безпека сина для молодих батьків стоїть понад усе", – додав інсайдер.

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Раніше Меган Маркл вже відпочивала з друзями на Ібіці. У 2016 році дружина принца Гаррі, яка на той час не була членом королівської сім'ї, активно публікувала на своїй сторінці в Instagram звабливі знімки в бікіні.